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Спортът по телевизията днес (8 януари)

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Спортът по телевизията днес (8 януари)

  • спортът по телевизията-
  • 8 януари

В мрачния и студен съботен определено имате много причини да си останете вкъщи

Спортът по телевизията днес (8 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортът по телевизията днес, 8 януари 2022 година:

08.50 Сноуборд: Световна купа в Красноярск, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 1

10.20 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Марибор, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1

10.20 Северна комбинация: Световна купа в Вал ди Фиеме, малка шанца, мъже Евроспорт 2

11.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1

13.05 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, щафета, смесени двойки Евроспорт 2

13.20 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Марибор, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 1

14.30 Футбол, Мансфийлд - Мидълзбро Нова спорт

14.30 Футбол, Бристъл Сити - Фулъм Диема спорт

14.30 Футбол, Бърнли - Хъдърсфийлд Диема спорт 3

14.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1

14.30 Северна комбинация: Световна купа в Вал ди Фиеме, , жени Евроспорт 2

14.45 Футбол, Милуол - Кристъл Палас Диема спорт 2

15.00 Футбол, Леванте - Майорка МАХ Спорт 4

15.20 Сноуборд: Световна купа в Скуол, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2

15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, единична щафета, смесени двойки Евроспорт 1

16.30 Футбол, Байер Леверкузен - Унион Диема спорт 3

16.30 Ски скокове: Световна купа в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

17.00 Футбол, Лестър- Уотфорд Диема спорт 2

17.00 Футбол, Нюкасъл - Кембридж Диема спорт

17.00 Футбол, Уест Бромич - Брайтън Нова спорт

17.15 Футбол, Реал Сосиедад - Селта МАХ Спорт 4

18.50 Северна комбинация: Световна купа в Вал ди Фиеме, малка шанца, жени Евроспорт 1

19.20 Сноуборд: Световна купа в Мамът Маунтин, слоупстайл, мъже и жени Евроспорт 2

19.30 Футбол, Гранада - Барселона МАХ Спорт 4

19.30 Футбол, Айнтрахт Франкфурт - Борусия (Дортмунд) Диема спорт 3

19.30 Футбол, Хъл - Евертън Диема спорт

19.30 Футбол, Челси - Честърфийлд Диема спорт 2

19.30 Футбол, Суонзи - Саутхемптън Нова спорт

20.00 Футбол, Ещорил - Порто Ринг

21.00 НХЛ, Далас - Питсбърг МАХ Спорт 2

21.30 Фрийстайл ски: Световна купа в Тремблан, ски бабуни, мъже и жени Евроспорт 2

21.45 Баскетбол, Манреса - Реал Нова спорт

22.00 Футбол, Реал Мадрид - Валенсия МАХ Спорт 4

22.00 Футбол, Ланс - Рен Диема спорт 2

22.00 Футбол, Боавища - Тондела Ринг

22.30 НБА, ЛА Клипърс - Мемфис Диема спорт


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  • 1 глобалист-сатанист

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    Гледайте спорта и се боцкайте. Такива идиoти ни трябват

    09:14 08.01.2022

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