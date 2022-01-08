Спортът по телевизията днес, 8 януари 2022 година:
08.50 Сноуборд: Световна купа в Красноярск, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 1
10.20 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Марибор, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
10.20 Северна комбинация: Световна купа в Вал ди Фиеме, малка шанца, мъже Евроспорт 2
11.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1
13.05 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, щафета, смесени двойки Евроспорт 2
13.20 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Марибор, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 1
14.30 Футбол, Мансфийлд - Мидълзбро Нова спорт
14.30 Футбол, Бристъл Сити - Фулъм Диема спорт
14.30 Футбол, Бърнли - Хъдърсфийлд Диема спорт 3
14.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1
14.30 Северна комбинация: Световна купа в Вал ди Фиеме, , жени Евроспорт 2
14.45 Футбол, Милуол - Кристъл Палас Диема спорт 2
15.00 Футбол, Леванте - Майорка МАХ Спорт 4
15.20 Сноуборд: Световна купа в Скуол, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2
15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, единична щафета, смесени двойки Евроспорт 1
16.30 Футбол, Байер Леверкузен - Унион Диема спорт 3
16.30 Ски скокове: Световна купа в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.00 Футбол, Лестър- Уотфорд Диема спорт 2
17.00 Футбол, Нюкасъл - Кембридж Диема спорт
17.00 Футбол, Уест Бромич - Брайтън Нова спорт
17.15 Футбол, Реал Сосиедад - Селта МАХ Спорт 4
18.50 Северна комбинация: Световна купа в Вал ди Фиеме, малка шанца, жени Евроспорт 1
19.20 Сноуборд: Световна купа в Мамът Маунтин, слоупстайл, мъже и жени Евроспорт 2
19.30 Футбол, Гранада - Барселона МАХ Спорт 4
19.30 Футбол, Айнтрахт Франкфурт - Борусия (Дортмунд) Диема спорт 3
19.30 Футбол, Хъл - Евертън Диема спорт
19.30 Футбол, Челси - Честърфийлд Диема спорт 2
19.30 Футбол, Суонзи - Саутхемптън Нова спорт
20.00 Футбол, Ещорил - Порто Ринг
21.00 НХЛ, Далас - Питсбърг МАХ Спорт 2
21.30 Фрийстайл ски: Световна купа в Тремблан, ски бабуни, мъже и жени Евроспорт 2
21.45 Баскетбол, Манреса - Реал Нова спорт
22.00 Футбол, Реал Мадрид - Валенсия МАХ Спорт 4
22.00 Футбол, Ланс - Рен Диема спорт 2
22.00 Футбол, Боавища - Тондела Ринг
22.30 НБА, ЛА Клипърс - Мемфис Диема спорт
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1 глобалист-сатанист
09:14 08.01.2022