Атлетико се измъкна от блатото, за да се върне в топ 4

Атлетико Мадрид най-накрая сложи край на серията от 4 поредни загуби в Примера Дивизион, като така възстанови позицията си в топ 4.

Трите точки бяха спечелени срещу прекия конкурент Райо Валекано, а попаденията вкара Анхел Кореа в двете полувремена.

Първият гол обра овациите на „Уанда Метрополитано“, защото Ферейра Караско направи страхотен дрибъл на сантиметри от аут-линията, а при центрирането стана неразбория, от която най-съобразителен се оказа аржентинецът.

Отборът на Диего Симеоне изигра един от най-убедителните си мачове от началото на сезона, като не допусна нито един удар в очертанията на вратата си и в същото време бе достатъчно ефективен във финалната третина за крайното 2:0.

Starting the year the Ángel Correa way 🕺 pic.twitter.com/hWAlFhau9x