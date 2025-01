Какво облякоха звездите на наградите „Златен глобус“ (СНИМКИ)

Холивудските звезди се стекоха в хотел "Бевърли Хилтън" в най-бляскавия си вид за церемонията на наградите "Златен глобус", съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Известните с елегантността си Ариана Гранде, Анджелина Джоли, Никол Кидман, Ейдриън Броуди преминаха по червения килим на първата голяма наградна церемония за годината.

Звездата на "Злосторница" Ариана Гранде пристигна в жълта дълга рокля на "Живанши", с обшито с мъниста боди. Тя каза, че така напомня за жълтия павиран път, който води към Оз в мюзикъла. Огърлицата ѝ беше "Сваровски".

Ейдриън Броуди от "Бруталистът" носеше голяма брошка на смокинга си. Колежката му Фелисити Джоунс беше в блестяща рокля без ръкави.

Тази година имаше много блясък върху тоалетите - завръщане към класическата елегантност на червения килим. Много звезди предпочетоха и дългите ръкавици.

Майки Мадисън, изгряващата звезда от "Анора", беше сред най-очакваните на червения килим. Този сезон тя направи голямо впечатление и в света на модата. Мадисън носеше блестяща златиста права дълга рокля с голи рамене от "Ботега Венета" в класически стил.

so pretty wow pic.twitter.com/sGXjzwt4Zj

Кейт Бланшет изглеждаше като оживяла статуя в блестяща златиста рокля с драпирана горна част от "Луи Вюитон" - каквато носеше и на кинофестивала в Кан. Роклята, дело на Никола Гескиер, беше освежена с бродерия със златисти камъчета.

Докато Бланшет беше заложила на злато, звездата от филма Babygirl Никол Кидман блестеше в сребро в дръзка рокля "Баленсиага" с оголено рамо и гръб.

Актрисата Али Уонг се открояваше на червения килим в червена рокля с каскада от тюл. Грандиозният тоалет на "Баленсиага" беше допълнен със сатенен колан - панделка и бляскави черни оперни ръкавици от спандекс, почти до рамото.

Зоуи Кравиц заложи на традицията с черна кадифена рокля на "Сен Лоран" с дълбоко деколте и пастелнорозова копринена панделка около талията.

Zoë Kravitz at the 2025 #GoldenGlobes pic.twitter.com/sFSDVgzpdt

Тимъти Шаламе беше по-традиционен от предишните си изяви на червения килим - в елегантен черен костюм на "Том Форд", със светла риза и син шал. Нямаше шапка като във визията, вдъхновена от Боб Дилън, на нюйоркската премиера на филма "Напълно непозната".

Айо Едебири често е светъл лъч на червения килим. Този път тя се беше насочила в необичайна посока - мъжкото облекло, като наподоби тоалета на Джулия Робъртс от церемонията през 1990 г. със сив костюм на дизайнера Джонатан Андерсън от марката "Льове". Едебири беше с блестящо колие от златни листа, наподобяващо дълга вратовръзка. Кейт Уинслет също беше в костюм с панталон.

Ayo has arrived at the 2025 Golden Globes. pic.twitter.com/Pemn2uOX5S