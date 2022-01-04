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Спортът по ТВ днес (5 януари)

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Спортът по ТВ днес (5 януари)

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Ето какво може да гледаме в четвъртък

Спортът по ТВ днес (5 януари) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

08.30 Тенис, АТР Къп: Гърция – Грузия МАХ Спорт 3
08.30 Тенис, АТР Къп: Сърбия – Испания МАХ Спорт 1
16.20 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Загреб, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
17.00 Футбол, „Леганес“ – „Реал Сосиедад“ Ринг
18.00 Ски скокове: "Четирите шанци" в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
19.00 Футбол, „Картахена“ – „Валенсия“ Ринг
19.00 Баскетбол, „Левски“ – „Рилски спортист“ МАХ Спорт 2
19.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Загреб, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
20.30 Футбол, „Линарес“ – „Барселона“ Би Ти Ви Екшън
20.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Льо Реле , ски акробатика, мъже и жени Евроспорт 2
21.00 Футбол, „Валядолид“ – „Бетис“ Ринг
21.45 Футбол, „Челси“ – „Тотнъм“ Диема спорт 2
22.30 Футбол, „Алкояно“ – „Реал“ Би Ти Ви Екшън
02.30 НБА, „Далас“ – „Голдън Стейт“ Диема спорт 3
01.00 Тенис, АТР Къп: Русия – Италия МАХ Спорт 1
01.00 Тенис, АТР Къп: Великобритания – САЩ МАХ Спорт 3


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