Рома се разпадна на съставни части в дербито с Милан

Рома се разпадна на съставни части в първия си мач след зимната пауза, а още по-тежкото за тима на Жозе Моуриньо бе, че поражението дойде срещу един от традиционните дразнители за клуба - Милан.

„Римските вълци“ имаха късмет, че загубиха само с 3:1, тъй като в отбрана почти всичко възможно се обърка за тях, а гредите и Руй Патрицио се оказаха последната преграда пред нападателите на „росонерите“.

Оливие Жиру откри от дузпа още в 8' за игра с ръка на Тами Ейбрахам, който имаше наглостта да протестира, въпреки че всички камери доказаха умишленото му действие при удара на Тео Ернандез.

Жуниор Месиас удвои в 17', като попадението трябва да тежи на съвестта на Ибанес, защото защитникът подари топката на Жиру, опитвайки да подаде към вратаря си. Французинът стреля в гредата, а при рикошета бразилското крило стреля прецизно в полуопразнената врата.

Ейбрахам изкупи част от вината си в 40', когато реагира най-бързо при удара на Лоренцо Пелегрини, за да отклони кълбото в мрежата зад Майк Менян.

Самият страж на домакините трябваше също да се намесва решително в началото на втората част, но от средата на полувремето трафикът стана еднопосочен към вратата на „столичани“.

Риск Карсдорп междувременно получи червен картон, след като изненадващо не бе изгонен по-рано, когато влезе във физическа саморазправа с Ернандез в последните секунди на първото полувреме.

Рафа Леао скоро след това реши спора в полза на Милан, демонстрирайки страхотна скорост при асистенцията на Златан Ибрахимович в центъра на терена.

Самият швед пък можеше да се сърди само на себе си, че не вкара гол, защото пропусна дузпа в 94'. При нарушението пък Джанлука Манчини се превърна във втория изгонен играч за Рома.

Милан вече е на 1 точка от върха в класирането, докато „римляните“ се отдалечават от зона „Европа“ и понастоящем остават седми в подреждането.

Welcome back @RafaeLeao7. We missed you ❤️🖤#MilanRoma #SempreMilan pic.twitter.com/EGLR6NY5pD