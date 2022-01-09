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Спортът по телевизията днес (9 януари)

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Спортът по телевизията днес (9 януари)

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  • 9 януари

Изключително много интригуващи спортни събития в днешния неделен ден

Спортът по телевизията днес (9 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортът по телевизията днес, 9 януари 2022 година:

08.30 Тенис, АТР Къп: Финал МАХ Спорт 1

08.50 Сноуборд: Световна купа в Красноярск, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 1

10.20 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Марибор, слалом, първи манш, жени Евроспорт 1

10.30 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 2

11.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1

12.35 Северна комбинация: Световна купа в Вал ди Фиеме, 10 км, мъже Евроспорт 1

13.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Марибор, слалом, втори манш, жени Евроспорт 1

13.20 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, мъже Евроспорт 2

13.30 Емполи - Сасуоло МАХ Спорт 3

13.30 Венеция - Милан Ринг

13.30 Баскетбол, Билбао - Андора Диема спорт 2

13.30 Баскетбол, Рио Бреоган - Баскония Нова спорт

14.30 Лутън - Харогейт Диема спорт 3

14.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1

14.45 Снукър: "Лондон Мастърс“, първи кръг Евроспорт 2

15.00 Райо Валекано - Бетис МАХ Спорт 4

15.30 Торино - Фиорентина МАХ Спорт 3

15.30 Каляри - Болоня Ринг

15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, жени Евроспорт 1

16.00 Ливърпул - Шрюсбъри Диема спорт 2

16.00 Уест Хем - Лийдс Диема спорт

16.00 Тотнъм - Моркамб Нова спорт

16.30 Херта - Кьолн Диема спорт 3

16.30 Ски скокове: Световна купа в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

17.15 Севиля - Хетафе МАХ Спорт 4

17.30 Наполи - Сампдория МАХ Спорт 3

18.30 Бохум - Волфсбург Диема спорт 3

19.10 Нотингам - Арсенал Диема спорт 2

19.30 Рома - Ювентус МАХ Спорт 3

19.30 Алавес - Атлетик МАХ Спорт 4

19.30 Баскетбол, Барселона - Ховентуд Диема спорт

20.00 Бенфика - Пасош Ферейра Ринг

20.00 НФЛ, мач от лигата МАХ Спорт 2

20.45 Снукър: „Лондон Мастърс“, първи кръг Евроспорт 1

21.00 Баскетбол, Уникаха - Валенсия Нова спорт

21.45 Интер - Лацио МАХ Спорт 3

21.45 Лион - Пари Сен Жермен Диема спорт

21.45 Баскетбол, "Бриндизи" - "Наполи" Диема спорт 3

22.00 Виляреал - Атлетико МАХ Спорт 4

22.30 НБА, ЛА Клипърс - Атланта Диема спорт 2

23.00 Голф: PGA тур, Турнир на шампионите, четвърти ден Евроспорт 2

23.20 НФЛ, мач от лигата МАХ Спорт 2

02.30 НБА, Далас - Чикаго Диема спорт 3


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