Спортът по телевизията днес, 9 януари 2022 година:
08.30 Тенис, АТР Къп: Финал МАХ Спорт 1
08.50 Сноуборд: Световна купа в Красноярск, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 1
10.20 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Марибор, слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
10.30 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 2
11.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1
12.35 Северна комбинация: Световна купа в Вал ди Фиеме, 10 км, мъже Евроспорт 1
13.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Марибор, слалом, втори манш, жени Евроспорт 1
13.20 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, мъже Евроспорт 2
13.30 Емполи - Сасуоло МАХ Спорт 3
13.30 Венеция - Милан Ринг
13.30 Баскетбол, Билбао - Андора Диема спорт 2
13.30 Баскетбол, Рио Бреоган - Баскония Нова спорт
14.30 Лутън - Харогейт Диема спорт 3
14.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс“, първи кръг Евроспорт 2
15.00 Райо Валекано - Бетис МАХ Спорт 4
15.30 Торино - Фиорентина МАХ Спорт 3
15.30 Каляри - Болоня Ринг
15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, жени Евроспорт 1
16.00 Ливърпул - Шрюсбъри Диема спорт 2
16.00 Уест Хем - Лийдс Диема спорт
16.00 Тотнъм - Моркамб Нова спорт
16.30 Херта - Кьолн Диема спорт 3
16.30 Ски скокове: Световна купа в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.15 Севиля - Хетафе МАХ Спорт 4
17.30 Наполи - Сампдория МАХ Спорт 3
18.30 Бохум - Волфсбург Диема спорт 3
19.10 Нотингам - Арсенал Диема спорт 2
19.30 Рома - Ювентус МАХ Спорт 3
19.30 Алавес - Атлетик МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, Барселона - Ховентуд Диема спорт
20.00 Бенфика - Пасош Ферейра Ринг
20.00 НФЛ, мач от лигата МАХ Спорт 2
20.45 Снукър: „Лондон Мастърс“, първи кръг Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, Уникаха - Валенсия Нова спорт
21.45 Интер - Лацио МАХ Спорт 3
21.45 Лион - Пари Сен Жермен Диема спорт
21.45 Баскетбол, "Бриндизи" - "Наполи" Диема спорт 3
22.00 Виляреал - Атлетико МАХ Спорт 4
22.30 НБА, ЛА Клипърс - Атланта Диема спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, Турнир на шампионите, четвърти ден Евроспорт 2
23.20 НФЛ, мач от лигата МАХ Спорт 2
02.30 НБА, Далас - Чикаго Диема спорт 3
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