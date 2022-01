Джокович с първа тренировка и думи в Мелбърн след решението на съда (СНИМКА)

Новак Джокович направи първа официална тренировка в Мелбърн, след като рано тази сутрин съдът се произнесе в негова полза около казуса с визата му за Австралия. Той написа и първия си коментар по случая, възползвайки се от платформата Twitter.

„Доволен и благодарен съм на съдията, който отмени отнемането на визата ми. Въпреки всичко, което се случи, искам да остана и да се състезавам на Australian Open. Оставам фокусиран върху това. Прелетях до тук, за да играя на едно от най-важните събития през сезона пред невероятните фенове“, написа „Ноле“ в личния си профил.

Той допълни още, че не може да коментира допълнително казуса с визата си, но е благодарен на подкрепата, която е получил, защото го е вдъхновила, за да бъде още по-силен.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037