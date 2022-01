Манчестър Юнайтед бие за Купата, но съдиите отново са основните действащи лица

Манчестър Юнайтед отстрани Астън Вила в турнира за ФА Къп с минималното 1:0, но успехът отново трябваше да дойде след някои спорни намеси на съдиите в мача.

Майкъл Оливър беше в основата на почти всяко интересно събитие. Съдията на няколко пъти подминаваше ситуации с груби нарушения от страна на домакините, но най-тежкото му решение дойде в 51', когато бе отменено изравнителното попадение на Дани Ингс. Голът дойде след статично положение, в което ВАР реши да преразгледа всяка една интервенция, позиция и по-лош поглед между играчите на двата отбора, за да повика в крайна сметка Оливър към екрана, а там той да промени първоначалното си решение за зачитане на гола. Първо се преразглеждаше ситуацията за засада, после за игра с ръка на голмайстора, а след това ни показаха и момент, в който Кавани бива блокиран, за да не вземе участие в оспорването на първата топка. Накрая никой не разбра кое от всички неща бе сметнато за нарушение, но голът официално бе отменен, оставяйки зрителите в недоумение.

Оставяйки тази ситуация настрана, Скот МакТомини вкара поредния си гол през сезона, разписвайки се този път с глава още в 6'.

В средата на втората част гол на Оли Уоткинс справедливо бе отменен още в реално време, защото Ингс бе в засада, получавайки топката преди асистенцията си.

В добавеното време имаше нова спорна ситуация за дузпа в наказателното поле на Юнайтед, но ударът на Люк Шоу в лицето на Езри Конса бе подминат като обикновен инцидент.

Крайният резултат обаче бе такъв, че Манчестър Юнайтед триумфира и се класира за 1/16-финалите в турнира, докато Астън Вила ще трябва да се фокусира върху изявите си във Висшата лига.

