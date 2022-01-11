Спортът по ТВ във вторник (11 януари)

10.00 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 1

14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1

15.00 Футбол, Алжир - Сиера Леоне Ринг

18.00 Футбол, Нигерия - Египет Ринг

18.30 Хокей на лед, "Динамо" (Москва) - "Йокерит" Диема спорт 3

18.30 Хокей на лед, СКА - "Барс" Нова спорт

18.50 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Флахау, слалом, първи манш, жени Евроспорт 1

19.35 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, мъже и жени Евроспорт 2

19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2

20.00 Баскетбол, "Цървена звезда" - "Реал" МАХ Спорт 3

21.00 Футбол, Судан - Гвинея-Бисау Ринг

21.00 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 2

21.30 Баскетбол, "Венеция" - "Гран Каналия" МАХ Спорт 1

21.35 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Флахау, слалом, втори манш, жени Евроспорт 1

21.45 Футбол, „Саутхемптън“ – „Брентфорд“ Диема спорт 3

22.00 Футбол, „Евертън“ – „Лестър“ Диема спорт 2

22.00 Баскетбол, "Барселона" - "Олимпия Милано" МАХ Спорт 2

22.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1

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