10.00 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
15.00 Футбол, Алжир - Сиера Леоне Ринг
18.00 Футбол, Нигерия - Египет Ринг
18.30 Хокей на лед, "Динамо" (Москва) - "Йокерит" Диема спорт 3
18.30 Хокей на лед, СКА - "Барс" Нова спорт
18.50 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Флахау, слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
19.35 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, мъже и жени Евроспорт 2
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, "Цървена звезда" - "Реал" МАХ Спорт 3
21.00 Футбол, Судан - Гвинея-Бисау Ринг
21.00 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 2
21.30 Баскетбол, "Венеция" - "Гран Каналия" МАХ Спорт 1
21.35 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Флахау, слалом, втори манш, жени Евроспорт 1
21.45 Футбол, „Саутхемптън“ – „Брентфорд“ Диема спорт 3
22.00 Футбол, „Евертън“ – „Лестър“ Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, "Барселона" - "Олимпия Милано" МАХ Спорт 2
22.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
11 Януари, 2022 08:15 8300
Спортът по ТВ във вторник (11 януари)
Ето какво може да гледаме днес
10.00 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 1
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