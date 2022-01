Сагата продължава: В Австралия започнаха ново разследване срещу Джокович

Австралийските гранични служби започнаха ново разследване срещу световния номер 1 в тениса Новак Джокович. Вчера съдът в Австралия разпореди сръбският тенисист да бъде освободен, след като в продължение на няколко дни бе държан в хотел за бежанци, тъй като визата му за влизане в страната, бе анулирана.

От вчера Джокович тренира на „Рот Лейвър Арена” и се готви за участието си на Australian Open.

Въпреки освобождаването на Джокович, министърът на имиграцията в Австралия Алекс Хоук, все още има правото сам да прекъсне визата на спортиста, като неговото окончателно решение ще стане ясно днес.

Хоук изчаква резултата от ново разследване срещу Джокович. Австралийското авторитетно издание The Age твърди, че в документите подадени от сръбския тенисист има невярна информация.

В анкетната карта, която се попълва задължително при влизане в Австралия, на въпрос дали Джокович е пътувал в друга държава 14 дни преди да се отправи към Мелбърн, тенисистът отговаря с „Не”. Това обаче не е така, тъй като Джокович отпътува за Австралия от Испания, а не от Белград.

В Испания той тренира в продължение на няколко дни в края на декември и началото на януари. Както е известно, Джокович бе задържан от австралийските власти на 6 януари.

