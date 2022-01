Ювентус не срещна особени проблеми със Сампдория за Купата

Ювентус се класира с лекота във фазата на 1/4-финалите за Купата на Италия, след като срази с 4:1 тима на Сампдория пред своите фенове.

Хуан Куадрадо, Даниеле Ругани, Пауло Дибала и Алваро Мората от дузпа станаха голмайсторите за „старата госпожа в срещата, докато почетното попадение за „сицилианци“ стана дело на новото им попълнение Андреа Конти.

Мората междувременно можеше да вкара дори два гола, но ВАР се намеси при първия му опит в 27', за да открие нарушение и да го разочарова, макар и временно.

Ювентус сега очаква победителят от двойката Сасуоло - Каляри, за да научи следващия си опонент в турнира.

FT | ⌛️ | COMFORTABLY THROUGH TO THE NEXT ROUND ✅#JuveSamp #CoppaItaliaFrecciarossa #ForzaJuve pic.twitter.com/YzK6F01zwx