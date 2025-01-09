Спортът по ТВ в четвъртък (9 януари)

05.30 НХЛ, „Лос Анджелис“ - „Калгари“ МАХ Спорт 3
06.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2
07.30 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1
12.00 „Ерзурумспор“ - „Гьозтепе“ МАХ Спорт 4
19.00 „Ал Насър“ - „Ал Холуд“ МАХ Спорт 4
19.00 Волейбол, „Марица“ - „Жешов“ МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, „Монако“ - „Барселона“ МАХ Спорт 3
21.00 „Шефийлд Юнайтед“ - „Кардиф“ Диема спорт 3
21.15 Баскетбол, „Панатинайкос“ - „Партизан“ МАХ Спорт 1
21.45 „Евертън“ - „Питърбро“ Диема спорт 2
21.45 „Фулъм“ - „Уотфорд“ Диема спорт
22.00 „Дънди“ - „Рейнджърс“ Ринг
02.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1
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