Нигерия и Египет си свършиха отлично работата в последния кръг на КАН

Нигерия и Египет успяха да се класират във фазата на елиминациите за Купата на африканските нации, след като заеха съответно първото и второто място в Група D от турнира.

„Суперорлите“ надиграха с 0:2 в последния си двубой тима на Гвинея-Бисау. Садик и Трост-Еконг вкараха двете попадения в мача през втората част.

За египтяните пък Абделмонем вкара единственото попадение във вратата на Судан, за да донесе трите точки за страната си.

Суданците междувременно се превърнаха в първия сигурен аутсайдер сред финиширалите на трето място отбори, защото те събраха само 1 точка в групите, а това е далеч от минималното, което би ги пратила във фазата на елиминациите.

DESTINATION: ROUND OF 16 ✈️



The journey continues for #TeamEgypt ✅#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @EFA | @Pharaohs pic.twitter.com/s7Ow5ryCby