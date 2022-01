Магическо изпълнение на защитник спаси Интер от позор за Купата

Интер едва не допусна изненадата на сезона в турнира за Купата на Италия, след като докара мача до продължения срещу Емполи с изключително изпълнение в добавеното време на един от централните защитници на тима.

Алексис Санчез за пореден път влезе от резервната скамейка, за да смени контузения Хоакин Кореа още в 5'. Чилиецът веднага се отплати и вкара за 1:0 в 13'.

След почивката Байрами изравни изненадващо за своя тим, а скоро след това съдията посочи бялата точка за игра с ръка на Думфрис, но ВАР се намеси и го накара да смени решението си, защото нидерландецът беше прилепил ръката си до тялото.

До обрат все пак се стигна в 76', когато Раду се разписа в собствената си врата, а авансът на Емполи се запази до края на редовното време.

В добавените минути обаче Ранокия се хвърли на странична ножица в наказателното поле, за да прати топката брилянтно в мрежата зад Андрей Раду.

Преди това справедливо бе отменено попадение и на Алексис Санчез заради засада, а така мачът отиде в продължения.

Там Стефано Сенси смени Лаутаро Мартинез, за да се превърне във втория герой за своя тим в мача, вкарвайки с мощен изстрел извън наказателното победния гол.

Така Интер се спаси от позора и се класира на 1/4-финалите за Купата на Италия, докато Емполи ще се фокусира върху изявите си в шампионата.

