Ламин Ямал: Скоро ще преподпиша с Барселона

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал потвърди, че скоро ще удължи своя договор с клуба. Настоящето споразумение е до лятото на 2026-а, но според информациите то ще бъде удължено с още четири години.

“Не знам кога ще бъде подписан договорът, но това ще стане скоро. Барса е клубът на моя живот. Надявам се да преподпиша и да остана възможно най-дълго. Искам да играя в Ла Лига и в Барса. Да, ще подновя моя контракт”, сподели Ямал в интервю за CNN Sports Dubai.

Той също така обсъди наставника на тима Ханзи Флик, както и за борбата за титлата в Ла Лига. “Вярно е, че Флик е различен треньор с различен стил на игра. Опитваме се да се адаптираме към неговите указания и мисля, че се справяме добре. През 2025-а ще дадем всичко от себе си, за да спечелим трофеи, като искаме да започнем със Суперкупата. Ще дадем своя максимум, за да бъде това най-добрата година в нашите животи. Трябва да спечелим Ла Лига срещу отборите, от които сме губили преди това. Мисля, че става въпрос за концентрация. Във важни моменти показахме, че сме най-добрите, и ще продължим да го правим. Нямам никакво съмнение, че ще спечелим Ла Лига”, сигурен е суперталантът.

Ямал беше попитан и за Неймар, чието интервю пред CNN в Дубай беше разпространено преди няколко дни. “Бях на пет години, когато гледах Неймар в Сантос, а на седем го видях на живо на “Камп Ноу”. Беше невероятно да го видя. Да, наистина там беше и Лионел Меси, който също беше невероятен, но Неймар беше нещо различно. Той винаги е бил моят идол. Неймар е звезда и легенда на футбола”, засипа бразилеца с комплименти европейският шампион с Испания.

