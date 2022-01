Медведев изхвърли австралийския любимец Кирьос от Australian Open

Данийл Медведев постигна безценен успех над Ник Кирьос в третия кръг от Australian Open след 3-часова битка на централния корт в Мелбърн.

Първият сет бе особено оспорван, като дори двамата имаха нужда от тайбрек, за да решат спора. След това Медведев удвои аванса си след 6:4, но третата част бе спечелена от Кирьос със същия резултат. В четвъртия сет обаче класата на руснака му донесе успех и той отстрани местния любимец.

Традицията на счупените ракети бе спазена от австралиеца и макар това да му носи обичайно неприятности, със сигурност забавлява зрителите на иначе аристократичния спорт.

Световният №2 ще срещне в следващия кръг нидерландеца Ботик ван де Зандшулп, който преодоля Ришар Гаске след контузията на французина в третия сет помежду им. Резултатът в отделните части там бе 4:6, 6:4, 4:0 за холандеца.

