Комо с амбициозна оферта към звезда на Милан

Ръководството на новака в Серия "А" Комо е отправило оферта за левия краен защитник на Милан - Тео Ернандес, съобщава “La Gazzetta dello Sport”.

Клубът, който е подкрепен финансово от индонезийски мултимилиарден инвестиционен фонд и стигна до промоция в елита този сезон, е вярвал силно, че може да се подсили с френския национал.

Това предложение дори не е било взето под внимание от "росонерите" или играча, но показва, че Сеск Фабрегас е почувствал, че може да изкуши такова звездно име в своя клуб, предава “Топспорт”.

На "Сан Сиро" готвят чистка, като се съобщава, че Алваро Мората е пред трансфер в Галатасарай, докато Франческо Камарда се насочва към Монца под наем. Давиде Калабрия също получи предложение от Болоня.