Футболист огъна рамките на вратата си, а домакинът на стадиона използва трактор, за да я поправи (ВИДЕО)

Срещата между Порт Вейл и Салфорд Сити от Лига 2 на английския футбол попадна в заглавията на световната преса по най-необичайната причина. Рамките на едната от двете врати бе изкривена след интервенция с футболист, а на помощ се притече трактор, който да коригира щетите, научихме от Sky Sports.

Играчът на домакините Конър Хол стори наистина всичко по силите си, за да предотврати попадение в собствената си врата при една опасна ситуация, като дори пожертва собственото си тяло за целта. Той се вряза в такава сила в страничната греда, че чак успя я изкриви до степен, в която главният съдия не можеше да позволи мачът да продължи.

Екипът по поддръжката на Порт Вейл се опита да изправи гредите отново в обичайното им положение, но след няколко неуспешни опита бе повикан тракторът, с който се поддържа игрището. Те го вързаха с въже за гредата и след секунди всички си отиде на мястото.

Срещата продължи в последствие без повече премеждия, а резултатът бе 0:1 за гостите от Салфорд.

Things you don't expect to see on a football pitch 🚜



Port Vale's game with Salford was delayed after the goalposts needed repairing! 👇 pic.twitter.com/sa0Vdw9R4U