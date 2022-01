Усман Дембеле не се появи на последната тренировка на Барселона

Най-скъпият футболист в настоящия тим на Барселона Усман Дембеле не е взел участие в последната тренировка на клуба, научихме от официалния му уеб-сайт.

Официалната информация е, че французинът е имал стомашно неразположение, но това няма как да не буди съмнения с оглед факта, че от няколко седмици бива обстрелван от ръководството през медиите, че ще бъде изваден от титулярния тим, ако не поднови договора си.

Дембеле има договор до края на сезона, а медиите в Англия го свързват с трансфер в Челси. При всички положения изглежда така, че той може и да е изиграл последния си мач за „каталунците“.

[MEDICAL UPDATE]

Expected at Ciutat Esportiva Joan Gamper this morning, first-team player, Ousmane Dembélé, was a no-show due to a stomach upset

