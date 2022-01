Арсенал си изпроси освирквания от трибуните след 0:0 с последния в класирането на Висшата лига

Арсенал за пореден път този сезон разочарова своите фенове, като този път играчите дори си заслужиха освиркванията от трибуните, тъй като любимците им не успяха да вкарат гол на последния в класирането Бърнли.

Избраниците на Микел Артета са вкарали един-единствен гол от началото на 2022 г. и той дойде при поражението с 1:2 от Манчестър Сити още на 1 януари. След това последваха загуба от Нотингам за ФА Къп с 1:0, нулево равенство с Ливърпул в първия полуфинал от Купата на лигата и 0:2 в реванша в Лондон.

„Артилеристите“ днес заложиха изцяло на владеенето на топката, като поставиха личен рекорд този сезон със съотношението 75/25. Те стигнаха и до 20 изстрела, но само 5 от тях бяха в очертанията на вратата зад Ник Поуп, но нито веднъж стражът не се почувства достатъчно притеснен, че да допусне нещо повече от точка за статистиката.

Дори колегата му в другия край на терена Аарън Рамсдейл имаше повече работа, тъй като на два пъти трябваше да се намесва ключово при нестандартни удари към вратата си.

Точката в крайна сметка означава, че Арсенал се доближава на една ръка разстояние до петия Уест Хям, който ден по-рано загуби прекия сблъсък за топ 4 с Манчестър Юнайтед с гол в последната минута на добавеното време. Добрата новина за „топчиите“ е, че имат мач пасив, пък бил той и срещу Тотнъм. „Шпорите“ дори могат да изпреварят въпросната група, ако вземат своите-собсствени срещи, защото за тях животът е още в 19 кръг.

Бърнли пък е все така на последното място само с 12 пункта, но и там пандемията направи така, че клубът да е изиграл само 18 мача от старта на сезона до сега.

