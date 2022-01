Челси с изненадващ трансфер от Чемпиъншип

Челси привлече левия бек на Дарби Каунти - Дилан Уилямс, обяви клубът от Чемпиъншип.

Договорът на 18-годишния талант с "овните" изтичаше през лятото и затова от Дарби решиха все пак да получат нещо за него, вместо да го изпуснат без пари. Уилямс записа осем мача за първия отбор на тима на Уейн Рууни от началото на сезона.

Томас Тухел отчаяно търсеше ляв бек, който да бъде алтернатива на Маркос Алонсо, който остана единственият играч на тази позиция след контузията на Бен Чилуел. В последните мачове Маланг Сар също трябваше да влиза в тази роля. Челси опита да си върне Емерсон Палмиери от Лион, но френският клуб отказа да прекрати наема му.

We're wishing Dylan Williams every success in the next stage of his career as he leaves us to join @ChelseaFC 👋



All the best for the future, Dylan! 🤝#DCFC