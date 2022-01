Седем месеца по-късно Серхио Рамос стори това, което знае най-добре за ПСЖ (ВИДЕО)

Серхио Рамос е вече от 7 месеца в Пари Сент Жермен, но едва снощи испанецът стори това, което доказа през годините си в Реал Мадрид, че умее най-добре, а именно да вкарва голове от статични положения.

Ветеранът може и след два месеца да навърши 36 години, но е видимо, че все още става за големия футбол с цялата класа, която притежава.

Той вкара втория гол за победата с 4:0 над Реймс в последния мач от 22 кръг в Лига 1, а освен него с попадения се отчетоха още Марко Верати на два пъти и Данило.

Този гол на Рамос е под №130 в професионалната му кариера, с което изравнява шотландската легенда Греъм Александър. Единствените защитници с повече голове са Фернандо Йеро (134), Лоран Блан (137), Даниел Пасарела (153) и Роналд Куман (239). Надеждите му изглежда са да се нареди в топ 3 на всички времена.

