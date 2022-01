Адебайор за полемиките около Обамеянг: В Арсенал не знаят да прощават. Същото се случи и с мен (ВИДЕО)

Темата с Пиер-Емерик Обамеянг продължава да се тиражира в медиите на „острова“, като дори Еманюел Адебайор се включи в коментарите, за да подкрепи габонеца и да разкритикува Арсенал за отношението на клуба към играча.

„Това е Арсенал. Там така и не се научиха да прощават. Същото се случи и с мен“, каза тогоанецът пред Sky Sports.

През 2010 г. Адебайор също напусна състава на „лондончани“, след като влезе в конфликт с Арсенал Венгер и в последствие мина през редиците на Манчестър Сити и Тотнъм. На няколко пъти той отбеляза голове на бившия си тим, след което празнуваше като обезумял пред феновете, които до неотдавна скандираха името му във възхвала. Също така той си позволи да изрита с бутонките в главата Робин ван Перси, но в ерата преди ВАР нямаше как да бъде санкциониран и така „лошата кръв“ между Арсенал и Еманюел остана завинаги.

Що се отнася до Обамеянг, той бе изваден от отбора през декември, когато Микел Артета обяви, че капитанът му отново е нарушил правилника за вътрешния ред и дори в последствие му отне капитанската лента. Централният нападател не е играл за клуба си от загубата с 2:1 от Евертън на 6 декември.

Адебайор предположи също така, че дните на Обамеянг на „Емиратс“ са преброени и едва ли ще го видим отново с фланелката на тима.

"That's Arsenal for you, they never know how to forgive."



Former Arsenal striker Emmanuel Adebayor has his say on Pierre-Emerick Aubameyang's future and believes it is not the player with the issue, but the club. pic.twitter.com/rTIkkffn7h