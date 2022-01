Севиля официално представи Антони Марсиал със своя екип

Манчестър Юнайтед най-накрая намери място на един от отритнатите си играчи, пращайки Антони Марсиал под наем до края на сезона в испанския Севиля, съобщиха двата клуба.

Французинът отдавна изгуби титулярния си статут за сметка на ветерани от ранга на Одион Игало, Единсон Кавани и Кристияно Роналдо, като дори си позволи да откаже участие в един от мачовете под ръководството на Ралф Рангник.

Той сега ще има възможност да се докаже в испанската Примера Дивизион, където „андалусийци“ са единственият реален конкурент на Реал Мадрид за титлата този сезон.

🚨 OH YES! 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 to #SevillaFC, @AnthonyMartial! 🇫🇷