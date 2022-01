Джани Инфантино: Извадихте думите ми от контекста!

Президентът на ФИФА Джани Инфантино по-рано днес бе цитиран от редица авторитетни медии по света, че биеналното Световно първенство би намалило трафика на мигранти от Африка по света. Той обаче се видя принуден да коригира думите си, заявявайки, че те са били извадени от контекста и са използвани в друг смисъл.

„Думите ми преди Съвета на Европа по-рано днес изглежда, че са били интерпретирани погрешно и са извадени от контекста. Искам да уточня, че в изказването си исках да кажа, че всеки ще бъде в позицията да взема решения, за да се опитаме да подобрим ситуацията за хората по света. Ако те имат повече възможности, включително и хората в Африка, но със сигурност не само там, това ще позволи те да вземат тези решения в собствените си страни. Това е обобщеният ми коментар, който не е директно отнесен към възможността да организираме Световно първенство на всеки две години“, каза Инфантино, цитиран от Twitter акаунта на ФИФА.

За кратко време първото му изказване предизвика сериозни дискусии в мейнстрийм медиите и социалните мрежи.

