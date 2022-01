Атлетико Мадрид се подсили с датски национал

Атлетико Мадрид официално подписа с датския национал Даниел Вас срещу скромната сума от €2,7 млн., научихме от официалната страница на клуба.

Централният полузащитник носеше екипа на Валенсия в последните три сезона и половина, но договорът му изтичаше през лятото, така че това обяснява скромната сума, която бе платена за него.

Първоначално сделката бе напът да пропадне, но лично датчанинът е разговарял с ръководството на „прилепите“, за да помоли да напусне.

Атлетико все още е в ролята на действащия шампион в Испания, макар да е сигурно, че няма как да навакса изоставането през тази година от Реал Мадрид. Клубът обаче има своите амбиции и те със сигурност са над тези на Валенсия.

