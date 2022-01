Този съдийски куриоз ще ви разсмее здраво (ВИДЕО)

Срещите в Южна Америка за Мондиал 2022 могат да бъдат и забавни. В мача Чили - Аржентина (1:2) най-колоритните участници бяха съдиите от Бразилия. Андерсон Даронко, който беше главен арбитър, изуми с бицепсите си. До него дори Хълк изглежда като бебе. Но Даронко беше засенчен от помощниците си Вилариньо и Фигередо. Двамата забравили флаговете си в хотела и открили липсата им броени минути минути преди началото на срещата.

Бразилците се измъкнали от конфузната ситуация с с помощта на импровизирани средства. Върху дръжки от моп сложили сигнални жилетки и така изкарали първото полувреме, а на почивката флаговете от хотела им били донесени.

Двамата асистент-рефери не се разминаха с наказанието. Фигередо и Вилариньо бяха отстранени за 4 месеца и през това време няма да могат да съдийстват на нито едно състезание под егидата на КОНМЕБОЛ.

ВИДЕО:

Last night: Chile vs Argentina, World Cup qualifier. “Due to logistical issues,” the assistant referee was forced to use a reflective vest on a stick as his linesman’s flag in the first half. Ridiculous levels of entertainment continue to be served up over there. Madness pic.twitter.com/ZVL65Nkl5j