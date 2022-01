ММА боецът Кевин Холанд напълно изтрещя (ВИДЕО)

Американският ММА боец Кевин Холанд не успя да сдържи нервите си и предизвика фен на спаринг в залата, предаде boec.bg. Състезателят от UFC, за когото предстои дебют в полусредна категория, тръшна в събота запалянко, който го ядоса с коментара си в социалните мрежи.

29-годишният ММА атлет сподели дори видео от срещата на тепиха между двамата.

Vs how it’s going….

1 troll down, way too many more to go! #CallBigMouth pic.twitter.com/clypr4Lqwq