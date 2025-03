Шаби Алонсо: Искаме да окажем възможно най-голям натиск върху Байерн Мюнхен

Шампионът на Германия Байер Леверкузен ще окаже възможно най-голям натиск върху лидера в Бундеслигата Байерн Мюнхен, докато се бори да запази надеждите си за титлата живи, каза треньорът Шаби Алонсо преди петъчния домакински мач срещу борещия се за оставане в елита Бохум. Ако спечелят утре, “аспирините” ще намалят разликата с Байерн на три точки.

"Да бъдем в битката за титлата е супер важно за на. Ясно е какво трябва да направим и това е да се борим докрай и първият шанс, който имаме да намалим преднината на Байерн до три точки, е утре“, каза Алансо. Байерн играе в събота срещу Санкт Паули.

