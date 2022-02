Виртуозно изпълнение донесе страхотен обрат на Лион в отложеното дерби с Марсилия (ВИДЕО)

Олимпик Лион спечели отложения мач с Олимпик Марсилия от 14 кръг на Лига 1, когато феновете провалиха футболния празник. Този път обаче трибуните бяха празни за съжаление на всички останали дисциплинирани привърженици на великата игра, защото играчите на терена ни предложиха едно страхотно шоу.

Матео Гендузи откри резултата в 10' след гол с глава при центрирането от корнер на Дмитри Пайе, за да ознаменува доминацията на своя тим през цялата първа част с попадение.

След почивката Муса Дембеле влезе от резервната скамейка, за да се разпише в трети пореден двубой за „хлапетата“ в 89'. Изпълнението му обаче заслужава всички суперлативи, защото с две докосвания овладя пас от над 40 метра на Джердан Шакири и преодоля Уилям Салиба, а с последното си докосване прати топката над плонжиралия в краката му Пау Лопес. Малко по-рано Дембеле едва не вкара друг още по-красив гол, хвърляйки се на задна ножица по една безнадеждна отбита топка, но тогава нямаше нужния късмет.

Шакири пък вече бе изравнил резултата в 76' с един от редките си голове с глава. Някак пренебрежително той бе оставен сам в наказателното поле, когато наказа високомерието на гостите.

„Марсилци“ в крайна сметка могат да се сърдят само на себе си, защото имаха възможности при 0:1 да увеличат преднината си, но Чингис Юндер реши да не подава към Пайе пред опразнената врата, а след него и Валентин Ронже предпочете да дриблира около дъгата, а да не търси двама от своите съотборници, останали на по-чисти позиции от него.

В крайна сметка Лион вече се намира на точка от зона Европа, докато Марсилия вече не е толкова сигурен на третото място.

🚨⚽️ | WHAT A GOAL FROM MOUSSA DEMBELE TO PUT LYON AHEAD! Lyon 2 - 1 Marseille

