Кличко: Скоро ще разберем дали Джошуа е достатъчно силен боксьор

Антъни Джошуа е изправен пред може би най-трудния момент в кариерата си, а именно да си върне поясите от ръцете на Олександър Усик. За разлика от мачовете с Анди Руиз, този път „Ей Джей“ насреща има съперник, който вече доказа, че не е еднодневна сензация, а е готов да оспори класата му на боксовия ринг.

Виталий Кличко коментира очаквания реванш пред DAZN, отговаряйки на въпроса - дали Джошуа е достатъчно добър боксьор.

„Той може да ни отговори сам на този въпрос след битката с Усик. Ако Джошуа спечели, тогава очакванията върху евентуалния мач срещу Тайсън Фюри ще са наистина огромни. Само тогава този мач би се превърнал в битката на десетилетието“, каза украинската легенда.

По-голямата част от боксовата общественост в момента е категорична, че „Циганския крал“ е №1 в тежка категория, въпреки че държи само пояса на WBC. „Ей Джей“ пък е най-популярният боец, а в комбинация двамата биха сътворили истинско шоу.

Усик обаче е действащият шампион в 4 различни дивизии и това го превръща в единствения възможен човек в момента, който може да детронира двамата великани.

