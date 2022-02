Ериксен увеличи продажбата на тениски в новия си клуб с 3000% (ВИДЕО)

Скромният тим на Брентфорд усети мигновено ефекта от привличането на световна звезда от ранга на Кристиян Ериксен, като само в рамките на 24 часа се отчита 3000% ръст в продажбата на тениски, научихме от самия клуб.

Датчанинът несъмнено е най-голямото име, обличало екипа на „пчеличките“ в историята, което води след себе си не само повишени очаквания за играта, но и предизвиква фурор в маркетинга.

От английския клуб вече обработват поръчки на 21 държави по света, сред които е и Австралия, въпреки че се намира буквално в далечния край на света, спрямо Великобритания и Дания.

