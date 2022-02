Историческо първо злато на Словения в ски-скоковете

Словенката Урша Богатай спечели олимпийската титла в състезанието по ски скок за жени.

На малката шанца в Чжанцзякоу 26-годишната Богатай направи рекорд в първия опит със скок от 108 метра, който и донесе 118 точки. Това бе втори резултат след този на германката Катарина Алтхаус, която поведе след първото завъртане със 121,1 точки при скок от 105,5 метра, тъй като получи по-високи оценки за стил.

Във вторите опити обаче Богатай запази високото ниво при скоковете и с нови 100 метра получи 121 точки за общо 239.

Алтхаус имаше последната дума в състезанието, но скочи едва 94 метра и с получените 115,7 точки събра общо 236,8, което и бе достатъчно само за сребърен медал. Алтхаус взе сребро и преди 4 години на Олимпийските игри в Пьончан. В същото време в Пьончан Богатай завърши едва на 30-о място

