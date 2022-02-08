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Спортът по ТВ във вторник (8 февруари)

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Спортът по ТВ във вторник (8 февруари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (8 февруари) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

08.25 Сноуборд: Пекин 2022, паралелен гигантски слалом, финал Евроспорт 2, БНТ 3
10.10 Ски бягане: Пекин 2022, спринт, квалификация Евроспорт 2
10.30 Биатлон: Пекин 2022, индивидуално, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
12.25 Ски бягане: Пекин 2022, спринт Евроспорт 1, БНТ 3
12.30 Бързо пързаляне с кънки: Пекин 2022 Евроспорт 2
13.30 Ски бягане, Пекин 2022, спринт БНТ 1
14.05 Спускане с шейни: Пекин 2022, жени, трети манш Евроспорт 2
14.30 Кърлинг: Пекин 2022, финал, смесени двойки Евроспорт 1
15.30 Спускане с шейни: Пекин 2022, жени, четвърти манш Евроспорт 2
16.15 Хокей на лед: Пекин 2022, Руски олимпийски комитет - Финландия, групова фаза, жени Евроспорт 1
16.30 Хокей на лед: Пекин 2022, Швеция - Дания, групова фаза, жени Евроспорт 2
18.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
19.30 "Фенербахче" - "Кайзериспор" МАХ Спорт 4
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Реал" МАХ Спорт 3
20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
21.45 "Уест Хем" - "Уотфорд" Диема спорт 3
22.00 "Интер" - "Рома" МАХ Спорт 3
22.00 "Монако" - "Амиен" МАХ Спорт 4
22.00 "Бърнли" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
02.30 "Монтевидео" - "Барселона" (Гуаякил) МАХ Спорт 4
03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1
03.30 Сноуборд: Пекин 2022, халфпайп, квалификация, жени Евроспорт 2
04.15 Ски-алпийски дисциплини: Пекин 2022, слалом, първи манш, жени Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3


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