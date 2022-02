Коронавирусът отново пламна в лагера на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед отново ще трябва да се справя без част от своите играчи, след като са дали положителни проби за COVID-19, научихме от клубния уеб-сайт.

Този път инфекцията застигна бразилците Алекс Тейес и Фред, които тъкмо се превърнаха в един от любимците на Ралф Рангник.

Двамата играч от дефанзивния вал на „червените дяволи“ ще пропуснат мачовете с Бърнли, Саутхамптън и Брайтън, като дори не е изключено да останат извън сметките за регионалното дерби с Лийдс на 20 февруари и първия мач от 1/8-финалите в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид три дни по-късно. Всичко зависи от това как ще се развие болестта при тях, защото опитът вече показа, че различните хора страдат между седмица и месец от вируса, а онези с развити тежки симптоми може и да се лекуват далеч по-дълго.

ℹ️ Our Brazilian duo will be absent from #BURMUN on Tuesday. #MUFC | #PL