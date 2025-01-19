Спортът по ТВ в неделя (19 януари)

09.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
09.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
09.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, първи манш, слалом, мъже - Евроспорт 2, БНТ 3
12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кортина д`Ампецо, супер Г, жени - Евроспорт 2
13.00 Баскетбол: „Спартак“ (Пл) - „Черно море“ - МАХ Спорт 2
13.30 Футбол: „Фиорентина“ - „Торино“ - МАХ Спорт 3
13.30 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, масов старт, мъже - Евроспорт 2
13.30 Баскетбол: „Лейда“ - „Гран Канария“ - Диема спорт 3
14.00 Футбол: „Лийдс“ - „Шефийлд Уензди“ - Диема спорт
14.15 Сноуборд: Световна купа, Банско - Нова спорт, Диема спорт 3
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, втори манш, слалом, мъже - Евроспорт 2, БНТ 3
15.00 Футбол: „Бетис“ - „Алавес“ - МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: "Лондон Мастърс", финал - Евроспорт 1
15.15 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, мъже - Евроспорт 2
15.30 Футбол: „Хееренвеен“ - „Аякс“ - Ринг
15.45 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, масов старт, жени - Евроспорт 2
16.00 Футбол: „Парма“ - „Венеция“ - МАХ Спорт 2
16.00 Футбол: „Каляри“ - „Лече“ - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: „Манчестър Юнайтед“ - „Брайтън“ - Диема спорт 3
16.00 Футбол: „Евертън“ - „Тотнъм“ - Диема спорт
16.00 Футбол: „Нотингам“ - „Саутхемртън“ - Диема спорт 3
16.30 Футбол: „Унион“ - „Майнц“ - Нова спорт
16.45 Ски бягане: Световна купа в Ла Рус, мъже - Евроспорт 2
17.15 Футбол: „Реал“ Мадрид - „Лас Палмас“ - МАХ Спорт 4
17.45 Ски скокове: СК в Закопане, голяма шанца, мъже - Евроспорт 2
18.30 Футбол: „Ипсуич“ - „Манчестър Сити“ - Диема спорт 3
18.30 Футбол: „Вердер“ - „Аугсбург“ - Нова спорт
19.00 Футбол: „Верона“ - „Лацио“ - МАХ Спорт 3
19.00 Футбол: „Арис“ - ПАОК - Диема спорт 3
19.00 Баскетбол: „Барселона“ - „Билбао“ - Диема спорт
19.30 Футбол: „Валенсия“ - „Реал Сосиедад“ - МАХ Спорт 4
20.00 НФЛ: мач от лигата - МАХ Спорт 2
20.30 Футбол: „Панатинайкос“ - АЕК - Нова спорт
20.30 Волейбол: „Лубе“ - „Перуджа“ - МАХ Спорт 1
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", финал - Евроспорт 1
21.45 Футбол: „Интер“ - „Емполи“ - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: „Марсилия“ - „Страсбург“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Жирона“ - „Севиля“ - МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол: НБА, „Маями“ - „Сан Антонио“ - Диема спорт
22.30 Футбол: „Жил Висенте“ - „Порто“ - Ринг
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес" - Евроспорт 2
23.20 НФЛ: мач от лигата - МАХ Спорт 2
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
Спортът по ТВ в неделя (19 януари)
19 Януари, 2025 09:27 572 0
Ето какво може да гледате днес
09.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
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