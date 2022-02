Рома на Моуриньо не стори достатъчно, за да спре Интер по пътя към 1/2-финалите

Интер е първият полуфиналист в тазгодишното издание за Купата на Италия, след като отстрани по пътя си Рома на Жозе Моуриньо.

Един Джеко даде преднина на новия си тим срещу бившия още във втората минута, разписвайки се с прекрасно воле в малкото наказателно поле.

До края на първата част изглеждаше така, сякаш домакините ще увеличат сериозно аванса си, но до още голове не се стигна.

След паузата Алексис Санчез вкара гол-шедьовър, напомняйки за най-силните си години от Барселона и Арсенал. Той финтира с финес бранител на гостите, след което стреля мощно извън наказателното поле, за да намери сглобката на вратата зад Руй Патрицио. Португалският страж минути по-рано извади най-доброто от себе си, за да спаси още по-красив удар на Николо Барела, но този път нямаше какво повече да стори.

