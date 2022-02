Aston Martin официално представи болида си за сезон 2022 (СНИМКИ+ВИДЕО)

Остава малко повече от месец до старта на новия сезон във Formula 1, а отборите вече започнаха да представят новите си болиди, с които ще преследват славата в „най-бързото състезание на планетата“. Aston Martin Aramco Cognizant късно снощи представи своя болид десетина дни преди началото на официалните тестове.

Собственикът Лорънс Строл отново присъства лично на церемонията, като този път локацията бе един от заводите за серийно производство, където нагледно хората можеха да сравнят състезателната кола с моделите, които ще кръстосват световните шосета в близките месеци.

2022 marks the beginning of #F1's new era, a monumental shift.



At @AstonMartinF1, with the help of our partners, our team have built the #AMR22 to be ready for battle. #WeClimbTogether