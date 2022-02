Ювентус се изплъзна в Бергамо след гол-шедьовър на украинец

Ювентус измъкна точка от гостуването си на Аталанта в последния мач от 25 кръг в Серия А , но това далеч не може да успокои „бианконерите“, тъй като съперника има мач по-малко и може да се добере до топ 4.

Руслан Малиновский обра овациите минути, след като се появи на терена. Той финтира брилянтно Матайс де Лихт в центъра на терена, надбяга го и след това принуди нидерландеца да го фаулира пред наказателното поле. Ремо Фройлер чукна топката встрани от свободния удар, за да отвори ъгъл на украинеца, който вкара гол-шедьовър от голяма дистанция.

Бразилецът Данило обаче спаси точката за „старата госпожа“ в добавеното време. Той стреля с глава при корнера и успя да преодолее Марко Спортиело, който до този момент разочарова на няколко пъти Душан Влахович и Пауло Дибала.

От една страна точката задържа Юве в топ 4, а от друга Аталанта влезе в серия от 4 поредни мача без успех. И все пак „бергамаските“ изглеждат фаворит за мястото, защото в дербито надиграха „бианконерите“, въпреки отсъствието на ключови фигури, като Йосип Иличич, Хуан Мусо, Хосе Луис Паломино и Дуван Сапата.

FT | ⌛️ | A 𝘭𝘢𝘵𝘦 leveller gives us a share of the points 🤝#AtalantaJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/7HDMvDykQ9