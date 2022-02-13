08.20 Бързо пързаляне с кънки: Пекин 2022 Евроспорт 2
10.00 Северна комбинация: Пекин 2022, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
10.55 Биатлон: Пекин 2022, щафета, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
11.15 Хокей на лед: Пекин 2022, мъже Евроспорт 2
12.55 Фрийстайл ски: Пекин 2022, ски акробатика, мъже Евроспорт 2
13.00 Северна комбинация: Пекин 2022, 10 км, мъже Евроспорт 1
13.00 Фигурно пързаляне, Пекин 2022, кратка програма (жени) БНТ 1, БНТ 3
13.30 Тенис, турнир в Катар МАХ Спорт 1
13.50 Фигурно пързаляне: Пекин 2022, кратка програма, жени Евроспорт 1
14.15 Бобслей: Пекин 2022, двойки, трети манш, мъже Евроспорт 2
15.50 Бобслей: Пекин 2022, двойки, четвърти манш, мъже Евроспорт 2
16.25 Хокей на лед: Пекин 2022, мъже Евроспорт 1
17.00 "Рейнджърс" - "Севиля" (младежи) МАХ Спорт 3
18.30 Волейбол, "Левски" - "Дея Спорт" Диема спорт 2
19.00 Волейбол, "Марица" - "Динамо" (Казан) МАХ Спорт 2
21.30 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 1
22.00 ПСЖ - "Реал" МАХ Спорт 3
22.00 "Спортинг" - "Манчестър Сити" МАХ Спорт 4
22.00 Волейбол, "Новара" - "Динамо" (Москва) МАХ Спорт 2
22.15 "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"Нова спорт
01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3
02.00 НХЛ, "НЙ Рейнджърс" - "Бостън" МАХ Спорт 2
02.30 "Барселона" (Гуаякил) - "Монтевидео" МАХ Спорт 4
03.00 Кърлинг: Пекин 2022, Швеция – Корея, групова фаза, жени Евроспорт 1
04.15 Ски-алпийски дисциплини: Пекин 2022, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
04.15 Кърлинг: Пекин 2022, групова фаза, жени Евроспорт 2
15 Февруари, 2022 07:17 2370
Спортът по ТВ във вторник (15 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
08.20 Бързо пързаляне с кънки: Пекин 2022 Евроспорт 2
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