Карло Анчелоти потвърди за края на Гарет Бейл в Реал Мадрид

Треньорът на Реал Мадрид Карло Анчелоти потвърди, че Гарет Бейл ще напусне клуба след края на сезона. Договорът на уелсеца изтича и няма да бъде подновен. Фланговият нападател имаше някои запомнящи се изяви на "Бернабеу", но и доста контузии.

“Доста често говоря с него. Опитвам се да се вслушвам в проблемите му, отношенията ни са много добри. Той се държи сериозно и професионално, уважаван е в клуба. Контузиите му пречат да играе повече този сезон, сега се чувства добре. Moже и да няма голяма мотивация, но Бейл иска да завърши кариерата си в Реал Мадрид по най-добрия начин, помогнал е на клуба да спечели много ценни трофеи. Той заслужава най-доброто”, каза Анчелоти преди гостуването на ПСЖ в Шампионската лига.

