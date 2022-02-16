07.45 Ски-алпийски дисциплини: Пекин 2022, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
08.25 Хокей на лед: Пекин 2022, четвъртфинал, мъже Евроспорт 2
09.45 Биатлон: Пекин 2022, щафета, жени Евроспорт 1
10.15 Хокей на лед: Пекин 2022, четвъртфинал, мъже Евроспорт 2, БНТ 3
10.55 Биатлон, Пекин 2022, 4х,75 км (мъже) БНТ 3
11.15 Ски бягане: Пекин 2022, отборен спринт Евроспорт 1
12.55 Фрийстайл ски: Пекин 2022, ски акробатика, мъже Евроспорт 2
13.00 Ски бягане: Пекин 2022, отборен спринт Евроспорт 1, БНТ 1
13.30 Тенис, турнир в Катар МАХ Спорт 1
14.00 Ски-свободен стил, Пекин 2022, мъже, втори манш БНТ 1, БНТ 3
14.20 Хокей на лед: Пекин 2022, мач за бронза, жени Евроспорт 1
14.30 Шорттрек: Пекин 2022, шести ден Евроспорт 2, БНТ 1, БНТ 3
15.45 Хокей на лед: Пекин 2022, четвъртфинал, мъже Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
16.00 Колоездене: Обиколка на Андалусия, първи етап Евроспорт 2
18.00 Колоездене: Обиколка на Алгарв, първи етап Евроспорт 2
19.00 "Беневенто" - "Асколи" МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, "Кнак" - "Хебър" МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, "Академик" (Пд) - "Левски" МАХ Спорт 2
20.00 "Атлетико" - "Леванте" МАХ Спорт 4
21.30 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол, "Лубе" - "Закска" МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, Реджио Емилия" - "Тревирози" Вома спорт
22.00 "Интер" - "Ливърпул" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Залцбург" - "Байерн" Ринг
00.15 "Боливар" - "Депортиво" (Лара) МАХ Спорт 4
01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3
02.30 "Олимпия" - "Сесар" МАХ Спорт 4
03.00 Кърлинг: Пекин 2022, Швеция – Швейцария, групова фаза, мъже Евроспорт 1
03.30 Фрийстайл ски: Пекин 2022, халфпайп, жени Евроспорт 2
04.30 Ски-алпийски дисциплини: Пекин 2022, спускане за комбинация, жени Евроспорт 1, БНТ 3
16 Февруари, 2022 06:59 3851
Спортът по ТВ в сряда (16 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
07.45 Ски-алпийски дисциплини: Пекин 2022, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
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