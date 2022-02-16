Спортът по ТВ в сряда (16 февруари)

07.45 Ски-алпийски дисциплини: Пекин 2022, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

08.25 Хокей на лед: Пекин 2022, четвъртфинал, мъже Евроспорт 2

09.45 Биатлон: Пекин 2022, щафета, жени Евроспорт 1

10.15 Хокей на лед: Пекин 2022, четвъртфинал, мъже Евроспорт 2, БНТ 3

10.55 Биатлон, Пекин 2022, 4х,75 км (мъже) БНТ 3

11.15 Ски бягане: Пекин 2022, отборен спринт Евроспорт 1

12.55 Фрийстайл ски: Пекин 2022, ски акробатика, мъже Евроспорт 2

13.00 Ски бягане: Пекин 2022, отборен спринт Евроспорт 1, БНТ 1

13.30 Тенис, турнир в Катар МАХ Спорт 1

14.00 Ски-свободен стил, Пекин 2022, мъже, втори манш БНТ 1, БНТ 3

14.20 Хокей на лед: Пекин 2022, мач за бронза, жени Евроспорт 1

14.30 Шорттрек: Пекин 2022, шести ден Евроспорт 2, БНТ 1, БНТ 3

15.45 Хокей на лед: Пекин 2022, четвъртфинал, мъже Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3

16.00 Колоездене: Обиколка на Андалусия, първи етап Евроспорт 2

18.00 Колоездене: Обиколка на Алгарв, първи етап Евроспорт 2

19.00 "Беневенто" - "Асколи" МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, "Кнак" - "Хебър" МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол, "Академик" (Пд) - "Левски" МАХ Спорт 2

20.00 "Атлетико" - "Леванте" МАХ Спорт 4

21.30 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 1

21.30 Волейбол, "Лубе" - "Закска" МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол, Реджио Емилия" - "Тревирози" Вома спорт

22.00 "Интер" - "Ливърпул" Би Ти Ви Екшън

22.00 "Залцбург" - "Байерн" Ринг

00.15 "Боливар" - "Депортиво" (Лара) МАХ Спорт 4

01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3

02.30 "Олимпия" - "Сесар" МАХ Спорт 4

03.00 Кърлинг: Пекин 2022, Швеция – Швейцария, групова фаза, мъже Евроспорт 1

03.30 Фрийстайл ски: Пекин 2022, халфпайп, жени Евроспорт 2

04.30 Ски-алпийски дисциплини: Пекин 2022, спускане за комбинация, жени Евроспорт 1, БНТ 3

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