Рейнджърс остави малко на въображението на Борусия Дортмунд в сблъсъка им на „Сигнал Идуна Парк“

Рейнджърс постигна изненадващо комфортна преднина при гостуването си на Борусия Дортмунд в 1/16-финалите от Лига Европа, вкарвайки цели 4 гола във вратата на Грегор Кобел.

Шотландците натрупаха цели 3 гола преднина, благодарение на Таверние, Морелос и Лундстрам още до 49'.

Джуд Белингам все пак върна надеждата на „вестфалци“ в 51', но три по-късно Загаду си вкара автогол, за да убие устрема на тима си.

Рафаел Герейро оформи крайното 2:4, което вече не изглежда чак толкова отчайващо с оглед факта, че головете на чужд терен вече не са фактор.

Отсъствието на Емре Джан, Тима Мюние, Марсел Шмелцер и Ерлинг Холанд изглежда си оказва по-сериозно внимание, отколкото на Марко Розе би му се искало.

