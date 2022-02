Mercedes представи "Сребърната стрела" за новия сезон във Формула 1 (СНИМКИ)

Шампионът при конструкторите Mercedes представи болида си за новия сезон във Формула 1, с който ще карат пилотите Люис Хамилтън и Джордж Ръсел. "Сребърната стрела" W13 ще дебютира с революционните регулации в най-престижната автомобилна надпревара, които принудиха отборите да изградят изцяло нови автомобили.

През тази година Mercedes се връща към историческия сребрист цвят на болида. През последните два сезона отборът заложи на черното в знак на подкрепа към движението против расова дискриминация.

"За нас водещ мотив в работата е да конструираме автомобил, който позволява да се борим за титлите. В момента не знаем дали това ще бъде реалност, но се имаме такива надежди. Специално Люис и Джордж са доволни и това е добра начална точка", каза директорът на отбора Тото Волф.

Mercedes доминира изцяло в ерата с хибридни двигатели, която започна през 2014. Отборът спечели всички титли при конструкторите за този период и изпусна само една при пилотите, като това се случи миналата година срещу Макс Верстапен от Red Bull.

The return of the Silver Arrows. 🤍 Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. 🤩 pic.twitter.com/NsuEBvbkbK