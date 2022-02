Берлускони има нова любов - по-млада с цели 54 години

Собственикът на италианския Монца – Силвио Берлускони, има нова любов. 85-годишният бизнесмен изгледа на живо двубоя на своя тим срещу Пиза, а на трибуните се появи в компанията на италианската депутатка Марта Фашина.

Разликата във възрастта между двамата е цели 54 години, но това не им пречи да показват сериозна близост на публични места.

You are old.

Not Berlusconi.

Berlusconi doesn’t age. pic.twitter.com/ldRQdFTFxC