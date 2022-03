Милан и Интер не подместиха нулите в полуфинала

Милан и Интер не се престрашиха, за да се впуснат в атаки за полуфиналния мач от Купата на Италия, като така завършиха в неособено интригуващо 0:0.

През първата част „росонерите“ имаха една прилична възможност за гол, а след паузата „нерадзурите“ на свой ред имаха едно подобно, но и в двата случая Ханданович и Менян не бяха прекалено застрашени.

Единствената новина, която си струва отбелязване от дербито, е контузията на Алесио Романьоли, който изпита болки в слабините при една висока топка. Той бе заменен още в средата на първата част и има вероятност да пропусне следващите няколко седмици.

Реваншът ще бъде на 20 април, което е след близо два месеца, така че до тогава може да се променят много неща и за двата милански гранда.

