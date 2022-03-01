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Спортът по ТВ в четвъртък (3 март)

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Спортът по ТВ в четвъртък (3 март)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (3 март) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.20 Ски бягане: Световна купа в Драмен, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
15.10 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, щафета, жени Евроспорт 1
16.50 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, мъже Евроспорт 1
17.30 "Славия" - "Берое" Диема спорт
18.00 Баскетбол, УНИКС - АСВЕЛ МАХ Спорт 3
19.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Фенербахче" МАХ Спорт 1
20.45 Снукър: Уелс оупън, четвърти кръг Евроспорт 1
21.00 Голф: PGA тур, "Арнилд Палмър инвитейшънъл", първи ден Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - "Зенит" МАХ Спорт 2
22.00 "Евертън" - "Боръм" Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, "Барселона" - "Монако" МАХ Спорт 1
02.30 "Атлетико Насионал" - "Олимпия" МАХ Спорт 4


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