Спортът по ТВ в четвъртък (3 март)

Лойд Остин: Зона без полети над Украйна може да провокира военен конфликт между САЩ и Русия

Въвеждането на зона, забранена за полети над Украйна може да провокира военен конфликт между САЩ и Русия, каза шефът на Пентагона Лойд Остин в интервю ...