Хърватска обяви групата за мача срещу България

Националният селекционер на Хърватска Златко Далич обяви групата от играчи, на които ще разчита за предстоящата приятелска среща с България в Катар.

Вратари - Доминик Ливакович, Иво Гърбич, Ивица Ивушич

Защитници - Домагой Вида, Деян Ловрен, Симе Вършалко, Борна Баришич, Дуже Чалета-Цар, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Марин Понграчич

Полузащитници - Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Кристиян Якич

Нападатели - Иван Перишич, Андрей Крамарич, Йосип Брекало, Мислав Оршич, Марко Ливая, Анте Будимир

Резервни повиквателни - Ловре Калинич, Милен Шкорич, Антонио Мирко Чолак, Никола Моро

Срещата с българския национален отбор е предвидена за 29 март.

