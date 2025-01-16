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Спортът по ТВ в четвъртък (16 януари)

Спортът по ТВ в четвъртък (16 януари)

16 Януари, 2025 06:15 196 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (16 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.00 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, индивидуално, жени Евроспорт 2
15.00 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 1
19.00 „Ал Итихад“ - „Ал Раид“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Будьовица“ - „Перуджа“ МАХ Спорт 1
20.00 Волейбол, „Левски“ - „Ястжембски“ МАХ Спорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 „Ипсуич“ - „Брайтън“ Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, „Реал“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 3
21.30 Волейбол, „Кнак“ - „Милано“ МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, „Олимпия Милано“ - „Партизан“ МАХ Спорт 4
22.00 „Манчестър Юнайтед“ - „Саутхемптън“ Диема спорт 2
22.00 „Шроузбъри“ - „Рексъм“ Диема спорт
22.00 „Куис Бойс“ - „Хееренвеен“ Ринг
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", първи ден Евроспорт 2
02.00 НХЛ, „Отава“ - „Вашингтон“ МАХ Спорт 2
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 2


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