В Париж беснеят срещу играч на ПСЖ, контузил Мбапе преди реванша с Реал (ВИДЕО)

Кошмарни новини за ПСЖ преди реванша с Реал Мадрид в Шампионската лига пристигнаха след днешната тренировка на „парижани“. Причината е, че Килиан Мбапе бе контузен от Идриса Гей.

Заниманието бе публикувано на живо в социалните мрежи, но това се обърна срещу сенегалеца, защото мнозинството от фенове на френския тим се нахвърли върху него.

Мбапе трябваше да напусне тренировката, за да мине скенер, който да провери дали няма счупване на стъпалото. За щастие най-сериозните опасения не се потвърдиха и костите са здрави, но все пак остава въпросът дали голямата звезда на „парижани“ ще може да играе срещу „кралския клуб“ в сряда (9 март).

Гей междувременно се наложи да блокира коментарите под публикациите си в социалните мрежи, защото стана обект на постоянни обиди по свой адрес след инцидента.

The moment Mbappe picked up an injury in PSG training 😨



(via @PSG_English) pic.twitter.com/662P4UQiaT